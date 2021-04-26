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بعد العثور على سائل مشبوه.. تعليق الرحلات الجوية في مطار ستوكهولم ارلاندا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

جرى إجلاء صالة وصول بمطار ستوكهولم ارلاندا اليوم الاثنين، عقب العثور على سائل مشبوه.

 

وأعلنت الشرطة الهولندية على موقعها أنه تم التحفظ على السائل، ولكن لم يعرف بعد إذا كان خطيرا أم لا، مضيفة أنه حتى الانتهاء من الأمر، سيستمر إغلاق الصالة 5.

 

وطالبت الشركة المشغلة للمطار المسافرين بالاتصال بشركات الطيران.

 

وذكرت وكالة تي تي الهولندية للأنباء أنه بسبب استخدام هذه الصالة لكل الرحلات بسبب جائحة ، فإنه لا يمكن حاليا إقلاع أي طائرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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