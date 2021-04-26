حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في عدد من المحافظات.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد احياناً على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً وقد تشمل أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة. وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء

ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على الهضاب الداخلية خاصة على أجزاء من محافظات (الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة وحضرموت).

وأضافت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون غائمة جزئياً حارة ورطبة نهاراً على المناطق الساحلية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والريح معتدلة الى نشطة السرعة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 23عقدة تعمل على أضطراب البحر وأرتفاع الموج.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً حارة نهاراً مع سحب ممطرة متفرقة، ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً إلى غائمة وهطول أمطار متفرقة، والرياح معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 16 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين:-

* في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري وممرات السيول وبطون الأودية.

*سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة على المرتفعات الجبلية.

* في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وكذلك المناطق الساحلية من الأجواء الحارة