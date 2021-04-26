تنظيم داعش الإرهابي يقتل 31 عسكريا بنيجيريا

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

قتل 31 عسكريا على الأقل، الإثنين، في كمين نصبه مسلحون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرق نيجيريا.



وهذا ثاني هجوم يشنه ما يعرف بتنظيم "داعش" في غرب أفريقيا في المنطقة في أقل من 48 ساعة، إذ استولى على مدينة "غيدام"، السبت.

وقال وفقا للعين الاخبارية، ضابط طلب عدم كشف اسمه: "خسرنا 31 جندیا في الكمین الذي نصبه إرھابیون، بینھم قائد المجموعة الذي كان برتبة مقدم"، وھي حصیلة أكدھا مسؤول عسكري ثان لوكالة "فرانس برس".

وأمس الأول، قتل مسلحو "داعش" 11 مدنياً على الأقل في مدينة غيدام شمال شرقي البلاد، بعد أن بسط التنظيم سيطرته عليها.

وقال المسؤول المحلي في مدينة غيدام بولاية "يوبي"، علي كولو كاشالا، لوكالة فرانس برس، إنّ الإرهابيين وصلوا إلى المدينة على متن ثماني عربات مزوّدة بمدافع رشاشة قبيل حلول وقت الإفطار، واستولوا عليها.

وأضاف أن المسلّحين ما زالوا في المدينة بعد ما وصفه بالغزو الإرهابي.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت أذرع تنظيم "داعش" نشاطها في عدة دول أفريقية جنوب الصحراء، بينها نيجيريا، بعد أن تلقى التنظيم ضربات قوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.