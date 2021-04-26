انت الان تتابع خبر إن كنتم تبحثون عن زيادة مستويات الحديد في الجسم.. تجنبوا هذه المشروبات! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تقرير نشره موقع "ذا كونفيرسيشن" The Conversation الأسترالي، يمكن أن يحدث نقص الحديد عندما لا نحصل على ما يكفي من المعدن، أو عندما لا تمتص أجسامنا الحديد بالقدر الذي يحتاجه الجسم. وهو أكثر شيوعا عند النساء ويمكن أن يسبب الضعف والإرهاق من بين أعراض أخرى.



أنواع الحديد في الجسم

وهناك نوعان من أشكال الحديد في وجباتنا الغذائية: الحديد الهيمي والحديد غير الهيمي. وهناك نوعان من أشكال الحديد في وجباتنا الغذائية: الحديد الهيمي والحديد غير الهيمي. والهيم هو بروتين يحتوي على الحديد ويشكل جزءا من الهيموغلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. ويوجد حديد الهيم في مصادر الغذاء الحيوانية، مثل اللحوم، ويتم امتصاصه بسهولة أكبر في الجسم. ويوجد الحديد غير الهيمي في الأطعمة النباتية، مثل الحبوب والفاصوليا والمكسرات، وهو أقل سهولة في الامتصاص.

مشروبات تزيد امتصاص الحديد

يؤدي اختيار مشروب يحتوي على فيتامين "C"، مثل عصير البرتقال أو الطماطم أو الجريب فروت، في وقت قريب من وجبتك إلى زيادة كمية الحديد غير الهيمي الذي يمكن امتصاصه. وفي إحدى الدراسات، زاد 100 ملغ من فيتامين "C" من امتصاص الحديد بمقدار 4 أضعاف. وهذا يعادل تقريبا ما تحصل عليه من كوب واحد من عصير البرتقال. ويعد وضع ذلك في الاعتبار أمرا مهما بشكل خاص للأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم، حيث إن كل الحديد الموجود في نظامهم الغذائي سيكون من الحديد غير الهيمي.

مشروبات تمنع امتصاص الحديد

يعدّ الشاي مشروبا شهيرا مع وجبات الطعام خاصة مع الإفطار، فهو يحتوي على مركب نشط بيولوجيا يسمى التانين، وهو مثبط لامتصاص الحديد غير الدموي. ويصنف التانين كمركب عضوي يسمى بوليفينول. ويوجد أيضا في العديد من الأطعمة بما في ذلك الكاكاو واللوز والعنب والتوت والرمان والتوابل (مثل الفانيليا والقرفة)، والتي قد تجد طريقها إلى المشروبات مثل العصائر. ويأتي السؤال الأهم.. ماذا عن القهوة؟