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انت الان تتابع خبر إن كنتم تبحثون عن زيادة مستويات الحديد في الجسم.. تجنبوا هذه المشروبات! والان مع التفاصيل
أنواع الحديد في الجسم
والهيم هو بروتين يحتوي على الحديد ويشكل جزءا من الهيموغلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
ويوجد حديد الهيم في مصادر الغذاء الحيوانية، مثل اللحوم، ويتم امتصاصه بسهولة أكبر في الجسم.
ويوجد الحديد غير الهيمي في الأطعمة النباتية، مثل الحبوب والفاصوليا والمكسرات، وهو أقل سهولة في الامتصاص.
مشروبات تزيد امتصاص الحديد
وفي إحدى الدراسات، زاد 100 ملغ من فيتامين "C" من امتصاص الحديد بمقدار 4 أضعاف. وهذا يعادل تقريبا ما تحصل عليه من كوب واحد من عصير البرتقال.
ويعد وضع ذلك في الاعتبار أمرا مهما بشكل خاص للأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم، حيث إن كل الحديد الموجود في نظامهم الغذائي سيكون من الحديد غير الهيمي.
مشروبات تمنع امتصاص الحديد
ويصنف التانين كمركب عضوي يسمى بوليفينول. ويوجد أيضا في العديد من الأطعمة بما في ذلك الكاكاو واللوز والعنب والتوت والرمان والتوابل (مثل الفانيليا والقرفة)، والتي قد تجد طريقها إلى المشروبات مثل العصائر.
ويأتي السؤال الأهم.. ماذا عن القهوة؟
ويصنف الشاي والقهوة من أقوى مثبطات الحديد. ويمكن لفنجان الشاي أن يقلل من امتصاص الحديد بنحو 75% إلى 80%، وكوب من القهوة بحوالي 60%. وكلما كان تركيزهم أقوى، كان التأثير أكبر.
لذلك من الأفضل تجنب الشاي والقهوة أثناء الأكل ولمدة ساعتين قبل وبعد الوجبة، خاصة وجبة الإفطار. وهذا هو تقريبا طول الوقت الذي يبقى فيه الطعام والشراب في معدتك قبل أن يتم امتصاصه بالكامل.
لذلك إذا كنت تعاني من نقص الحديد، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في اختيار كوب صغير من عصير البرتقال في وجبة الإفطار، وترك الشاي أو القهوة لوقت قصير.