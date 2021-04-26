انت الان تتابع خبر أفضل 6 مشروبات للإفطار في رمضان... تعرفوا اليها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع "okadoc" الصحي، فإن هناك 6 مشروبات تفيد الجسم عند الإفطار، وهي:

-الماء

يعتبر الماء من أهم المشروبات التي يجب الاهتمام بها في شهر رمضان لترطيب الجسم وإزالة السموم منه وضبط درجة الحرارة وتسريع عملية الهضم.



ويجب ألا يقل مقدار الماء عن 8 أكواب خلال فترة الإفطار مع شرب كمية جيدة عند تناول وجبة السحور أيضًا. يعتبر الماء من أهم المشروبات التي يجب الاهتمام بها في شهر رمضان لترطيب الجسم وإزالة السموم منه وضبط درجة الحرارة وتسريع عملية الهضم.ويجب ألا يقل مقدار الماء عن 8 أكواب خلال فترة الإفطار مع شرب كمية جيدة عند تناول وجبة السحور أيضًا. -التمر وماء الورد

يتكون هذا المشروب من التمر ودبس العنب وماء الورد، ويقدم باردًا على الإفطار، ويساعد في التغلب على درجة الحرارة المرتفعة التي يتعرض لها الجسم خلال فصل الصيف، ويزيد من الطاقة ويمنح الجسم سكرا طبيعيا وسعرات حرارية منخفضة، إضافة إلى أنه ينشط الدورة الدموية ويحمي من ارتفاع ضغط الدم؛ لاحتوائه على البوتاسيوم.



-ماء جوز الهند



يحتوي ماء جوز الهند على البوتاسيوم والماغنسيوم والأملاح والسكريات المفيدة، مما يجعله مشروب طبيعي يساعد الجسم في التغلب على الجفاف والإرهاق ويضبط مستوى السكر في الدم ويزيد من مستوى الطاقة. يحتوي ماء جوز الهند على البوتاسيوم والماغنسيوم والأملاح والسكريات المفيدة، مما يجعله مشروب طبيعي يساعد الجسم في التغلب على الجفاف والإرهاق ويضبط مستوى السكر في الدم ويزيد من مستوى الطاقة. - قمر الدين

يمكن تناوله هكذا أو وضع القليل من الماء عليه ليصبح عصيرًا، وفي الحالتين، يستفاد منه الجسم لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن، وبذلك يساعد في تنظيم التمثيل الغذائي عند تناول وجبة الإفطار وتقوية الأسنان والعظام وحماية الجهاز الهضمي وزيادة الطاقة. -التمر والحليب