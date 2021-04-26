تدمير 7 اوكار لداعش بعملية امنية في ابي صيدا

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مه، ان "قطعات فرقة الرد السريع ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى شرعت، بواجب تفتيش و تطهير مناطق في ناحية ابي صيدا".

واضافت انه "تدمير 7 أوكار لداعش و 5 عبوات ناسفة مزدوجة والعثور على 9 اوكار لتصنيع العبوات الناسفة ووكرين للارزاق"، مؤكدة "تفجيرها من قبل مفرزة الهندسة".

