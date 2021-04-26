انت الان تتابع خبر تدمير 7 اوكار لداعش بعملية امنية في ابي صيدا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تدمير اوكار لداعش وتفجير عبوات ناسفة في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مه، ان "قطعات فرقة الرد السريع ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى شرعت، بواجب تفتيش و تطهير مناطق في ناحية ابي صيدا".
واضافت انه "تدمير 7 أوكار لداعش و 5 عبوات ناسفة مزدوجة والعثور على 9 اوكار لتصنيع العبوات الناسفة ووكرين للارزاق"، مؤكدة "تفجيرها من قبل مفرزة الهندسة".
واضافت انه "تدمير 7 أوكار لداعش و 5 عبوات ناسفة مزدوجة والعثور على 9 اوكار لتصنيع العبوات الناسفة ووكرين للارزاق"، مؤكدة "تفجيرها من قبل مفرزة الهندسة".