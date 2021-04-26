انتحار طفل داخل منزله في ذي قار

وذكر مصدر امني للسومرية نيوز ، أن "طفلا يبلغ من العمر 12 عاما اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، لأسباب مجهولة حتى الآن".

وبين المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

