انت الان تتابع خبر انتحار طفل داخل منزله في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اقدم طفل في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على الانتحار شنقا داخل منزله جنوبي المحافظة.
وذكر مصدر امني للسومرية نيوز ، أن "طفلا يبلغ من العمر 12 عاما اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، لأسباب مجهولة حتى الآن".
وبين المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".
وبين المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".