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انتحار طفل داخل منزله في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - اقدم طفل في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على الانتحار شنقا داخل منزله جنوبي المحافظة.
وذكر مصدر امني للسومرية نيوز ، أن "طفلا يبلغ من العمر 12 عاما اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، لأسباب مجهولة حتى الآن".

وبين المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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