"تكدس الجثث".. وزير بريطاني يبرئ جونسون من "زلة لسان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلاحق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصريح منسوب له قبل أشهر، استخدم فيه لفظا نابيا للتعبير عن استحالة الإغلاق بسبب كورونا.

ونسبت صحف بريطانية لجونسون "زلة لسان" قبل أشهر؛ حين قال إنه يفضل أن "تتكدس الجثث بالآلاف" على أن يأمر بإغلاق اجتماعي واقتصادي ثالث لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر، لم تحددها، قولها إنه في أكتوبر/تشرين الأول، بعد فترة وجيزة من الموافقة على إجراءات العزل الثانية، قال جونسون أمام اجتماع في داوننج ستريت: "لا مزيد من عمليات الإغلاق... لتتكدس الجثث بالآلاف"، مستخدما لفظا نابيا في وصف عمليات الإغلاق.

ودفاعا عن جونسون نفى وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الإثنين بشكل قاطع صحة التقارير التي نسبت لرئيس الوزراء هذا التصريح.

وقال وزير الدفاع لشبكة "سكاي نيوز": "هذا ليس صحيحا لقد نفاه الجميع فعليا وبشكل قاطع، مضيفا أن جونسون يركز اهتمامه على التصدي للجائحة.

وفي شجبه لاتهام جونسون بمثل هذه التصريحات، قال والاس: "دخلنا مرحلة كوميدية من قصص النميمة والثرثرة. مصادر لم يتم الكشف عن أسمائها تنقل عن مستشارين لم يتم الكشف عنهم يتحدثون عن أحداث غير محددة، انظروا ليس هناك أي شيء جاد في هذا الأمر".

ويواجه جونسون سلسلة من المزاعم في الصحف بدءا من معالجته المرتبكة لأزمة كوفيد-19 في بدايتها إلى تساؤلات بشأن تمويل تجديد شقته الرسمية.