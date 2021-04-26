مطران الكاثوليك بجنوب السودان ينجو من محاولة اغتيال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجا الأب كريستسان كارلاسير مطران الكنيسة الكاثوليكية بمدينة رومبيك بولاية البحيرات بجنوب السودان من محاولة اغتيال.

وتعرض المطران لهجوم مسلح من قبل مجهولين، في وقت متأخر مساء أمس بمنزله، حيث أصيب برصاصتين في ساقيه.



وبحسب مصادر تحدثت لـ“الخليج 365" فإن الحادثة قد تكون محاولة من أشخاص نافذين في الكنيسة بمدينة رومبيك لعرقلة عمل المطران كارلاسر "إيطالي الجنسية"، الذي انتخب مؤخرا لتولي مهام مطرانية مدينة رومبيك الكاثوليكية.



وأشار شهود العيان إلى أن المسلحين كانوا قد قصدوا غرفة المطران وأطقلوا عليه النار، مشيرين إلى استقرار حالته الصحية حاليا.

ونقل مطران كنيسة رومبيك إلى المستشفى المحلي، ويتوقع أن يتم نقله إلى العاصمة الكينية نيروبي لتلقي المزيد من العناية الطبية.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن البابا فرنسيس عن تعيين كريستيان كارلاسير مطرانا على كنيسة رومبيك الكاثوليكية والتي ظلت شاغرة بدون مطران لمدة 10 أعوام منذ وفاة المطران السابق للكنيسة سيزار موتسولاري.