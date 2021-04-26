عبدالله بن زايد : نؤكد دعمنا ومساندتنا الكاملة للهند في مواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ثقته في قدرة جمهورية الهند الصديقة على تجاوز المرحلة الاستثنائية التي تعيشها حاليا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" مجددا دعم دولة الإمارات الكامل ومساندتها لها لتجاوز الظروف الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

وقال خلال الاتصال الهاتفي إن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تتضامن بشكل كامل مع جمهورية الهند الصديقة في هذه الظروف الصعبة وتساند الحكومة الهندية في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل احتواء تداعيات الجائحة.

وأكد حرص دولة الإمارات على توفير كافة الإمكانيات للوقوف مع جمهورية الهند الصديقة لتجاوز هذه الفترة الصعبة.

وتقدم بخالص التعازي إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكا في ضحايا الجائحة معربا عن تمنياته للشعب الهندي الصديق الصحة والعافية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين الصديقين مجددا تضامن دولة الإمارات التام مع الهند في هذه المرحلة والثقة في قدرتها على تجاوزها.

كما أكد أن العمل الدولي الجماعي والتضامن العالمي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز آثار هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.