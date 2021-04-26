دولة الإمارات ترسل مساعدات غذائية إلى موريتانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 49 طناً من المواد الغذائية إلى موريتانيا، ضمن المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان الكريم، لتوفير الاحتياجات لشريحة من السكان التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة، نتيجة الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة "كوفيد-19".



وقال حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية : " تسعى دولة الإمارات دائما إلى تقديم كل الدعم الممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية، ومساعدة كافة الدول العربية الشقيقة في مثل هذه الظروف التي تتطلب التضامن والتعاون لتخطي الآثار القاسية لجائحة "كوفيد-19" على المجتمعات، وخاصة من النساء والأطفال".

وأضاف: " قامت دولة الإمارات منذ بدء الجائحة وفي إطار جهودها الدؤوبة لدعم العاملين في القطاع الصحي الموريتاني بإرسال 3 طائرات مساعدات طبية حملت 33.2 طن تضمنت 352 ألف جهاز فحص كورونا و70 جهازا للتنفس، واستفاد منها نحو 33.2 ألف من الكوادر الطبية".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم، أكثر من 1944 طناً من المساعدات الطبية لأكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو 1.9 مليون من العاملين في المجال الطبي في مواجهة جائحة "كوفيد-19".