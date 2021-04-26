شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. الادعاء يأمر بالقبض على 532 شخصاً بتهمة الاتصال بكولن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول- رويترز

أمر الادعاء التركي، الاثنين، بالقبض على 532 شخصاً من بينهم 459 من أفراد القوات المسلحة في عملية تستهدف من لهم صلات برجل دين تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة انقلاب وقعت عام 2016، بحسب ما ذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء.

وتشمل التحقيقات 62 محافظة في إطار حملة أمنية متواصلة على شبكة الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة. وكان أكثر من 250 شخصاً سقطوا قتلى في يوليو/تموز 2016 في الانقلاب الفاشل الذي ينفي كولن تورطه فيه.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب احتجزت السلطات حوالي 80 ألف شخص لحين محاكمتهم وعزلت حوالي 150 ألفاً من الموظفين العموميين ورجال القوات المسلحة من أعمالهم أو أوقفتهم عن العمل. وتجاوز عدد المعزولين من أفراد الجيش التركي 20 ألفاً.