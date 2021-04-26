شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أول امرأة آسيوية بجائزة الأوسكار لأفضل إخراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (هوليوود-أ.ف.ب)

أصبحت كلويه جاو، الأحد، أول امرأة غير بيضاء تحصل على أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها «نومادلاند» الذي يتناول «سكان المقطورات» الأمريكيين الذين يعيشون على الطرق بعدما فقدوا كل شيء في أزمة «الرهن العقاري»، وهو الفيلم الأوفر حظاً للفوز في هذه النسخة الثالثة والتسعين من الأوسكار.

وتقدمت المخرجة المولودة في الصين على كل من ديفيد فينشر عن «مانك» ولي أيزاك تشانج عن «ميناري» وإيميرالد فينيل عن «بروميسينج يونج وومان» ونوماس فينتربرج عن «أناذر راوند».

وقبل جاو، سبق لامرأة واحدة أن فازت بهذه الجائزة المهمة هي كاثرين بيجيلو عن «ذي هورت لوكر» عام 2010.

و«نومادلاند» هو الفيلم الثالث لجاو البالغة 39 عاماً والمولودة في الصين. ويتبع «نومادلاند»، وهو فيلم درامي شبه خيالي، مجموعة أمريكيين مسنين يعيشون في حافلات يختارون لهم حياة جديدة في الغرب الأمريكي بعدما أرخى الانكماش الكبير بثقله عليهم.

وقالت الممثلة للحضور المحدود في حفلة توزيع الأوسكار في لوس أنجلوس «لطالما وجدت طيبة في الناس الذين التقيتهم أينما كنت في العالم». وأكدت: «أهدي هذه الجائزة إلى كل الذين لديهم الإيمان والشجاعة للتمسك بطيبتهم وبطيبة الآخرين مهما كان القيام بذلك صعباً».

ولدت جاو تينج وهو اسمها الأصلي في عائلة صينية ثرية وغادرت الصين في سن المراهقة لتنتقل إلى مدرسة داخلية بريطانية قبل أن تنهي دراستها في لوس أنجلوس ونيويورك. وأغرمت سريعاً بأرياف الولايات المتحدة الفسيحة ويشكل فيلم «نومادلاند» رسالة حب إلى هذه المناطق.