شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعات توليد الطاقة بمحطتي اللية والحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشف التقرير الإحصائي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 عن تنفيذ الخطة الزمنية لمشروع الدورة المركبة في محطة اللية لتوليد الطاقة بقدرة إجمالية مركبة ١٠٢٦ ميجاوات يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل، كما حصلت الهيئة على أول توربينين غازيين من طراز ( HA) من شركة «جنرال إلكتريك» وتجري عمليات تركيبهما في محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية قدرها (1800) ميجاوات كما تم توصيل وتشغيل التيار لعدد 936 موقعاً في مدينة الشارقة، وإنجاز الصيانة الدورية لمحطات الهيئة الرئيسية بنسبة تراوحت بين 75% إلى 90% وإنجاز الأعمال التشغيلية والوقائية والاختبارات في محطات الضغط العالي لتوزيع الكهرباء وتعديل وتنظيم مسارات الخطوط لرفع كفاءة الشبكة، وذلك حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وصرح المهندس عيسى السويدي مدير إدارة إنتاج الكهرباء بأن الهيئة تعتمد على الإحصائيات لمتابعة المشاريع كافة، ونسبة الإنجاز في التوقيت المحدد، والعمل على التطوير المستمر للمشروعات كافة، وتسعى لتطوير محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء والشبكات في جميع مناطق إمارة الشارقة.

وأشار إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 إنجاز عدد من الإجراءات لإنجاز مشروع الدورة المركبة في محطة اللية لتوليد الطاقة بقدرة إجمالية مركبة ١٠٢٦ ميجاوات، حيث يتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى بقدرة 345 ميجاوات وسيتم تشغيلها خلال أكتوبر 2021 والمرحلة الثانية 345 ميجاوات ومن المخطط إنجازها خلال شهر يناير 2022 والثالثة بقدرة 336 ميجاوات ومن المخطط إنجازها خلال يوليو 2022.

وأشار المهندس عيسى السويدي إلى أنه في ما يخص تشغيل الوحدة الغازية الأولى والثانية في محطة اللية، تم الانتهاء من تغطية القواعد المعدنية لمبنى التوربينة، كما تم الانتهاء من تركيب مدخنة استرداد الحرارة، والعمل جارٍ في أعمال الطلاء وتم الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعي وتوصيل خطوط الوقود السائل (الديزل) وربطها بالمحطة، وفي خطوة هي الأولى من نوعها حصلت الهيئة على أول توربينين غازيين من طراز (HA) من شركة «جنرال إلكتريك» ، وتجري عمليات تركيبهما في محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية قدرها (1800) ميجاوات وجاري العمل لتغطية القواعد المعدنية لمبنى التوربينة في الوحدة البخارية بمحطة الحمرية كما تم الانتهاء من تركيب الرافعة الخاصة بالتوربينة البخارية.

وأوضح التقرير أن العمل جارٍ في الأعمال النهائية للأعمال الخرسانية وردم البحر وموانع الأمواج لمحطة سحب وطرد مياه البحر.

وأكد المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء أن التقرير الإحصائي كشف عن توصيل وتشغيل خدمات الكهرباء لعدد 936 مبنى خلال الربع الأول من العام الجاري، تضمنت توصيل الكهرباء لعدد 457 فيللا سكنية و33 مشروع حكومي و209 مشروعات صناعية و229 مشروع تجاري وعدد 8 مزارع ، لافتاً إلى أن توصيل الكهرباء يتم بعد عمل إجراءات التفتيش الفني والتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية والخارجية من خلال فرق فنية متخصصة.

أما في ما يخص أعمال الصيانة الدورية لمحطات إنتاج الكهرباء الرئيسية أكد التقرير الإحصائي أنه تم إنجاز 75% من صيانة محطتي اللية وواسط و90% لمحطة الحمرية.

وصرح المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة بأن فرق العمل الفنية المتخصصة أنجزت الأعمال التشغيلية والوقائية والفحوص والاختبارات وغيرها من الأعمال الأخرى خلال الربع الأول من العام الحالي.