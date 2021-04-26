شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد قبل بيان تطوير هيئة السكة الحديد: بحاجة لوجود رقابة مستمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، وزير النقل الفريق كامل الوزير لمناقشة جهود وزارة النقل وجهودها فى سرعة تطوير السكة الحديد منعا لتكرار الحوادث.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن السكة الحديد بها نحو 3200 سائق قطار ومساعدين لهم، وبالرغم من وجود برتوكول مبرم مع وزارة التضامن الاجتماعى للكشف عن العاملين بالسكة الحديد وإجراء الكشف الدورى عليهم، إلا أن هناك حالة من الاستهتار بين العاملين ولابد من وجود رقابة مشددة عليهم ومتابعة مستمرة من جانب المسؤولين فى السكة الحديد .

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن حجم التطوير التكنولوجى الذى تشهده السكة الحديد رغم وجوده لكن العنصر البشرى من العاملين داخل السكة الحديد غير قادر على استيعابه والتعاطى معه بالرغم من حجم الإنفاق على التدريب وعلى التأهيل، بالإضافة لحجم الإنفاق على الطرق، وبالتاليى فنحن بحاجة إلى وجود رقابة ومتابعة مستمرة.

وكان وزير النقل قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، حنفى جبالى، يطالب فيه بالحضور للمجلس لإلقاء بيان بشأن خطة الوزارة لتطوير قطاع السكة الحديد.

جاء ذلك بعد تكرار حوادث القطارات التى أدت لخسائر فى الأرواح وإصابات متعددة فى فترة وجيزة أدت لمزيد من الغضب وطرح تساؤلات فى مجلس النواب بشأن مستقبل هذا القطاع، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة فى هذا الشأن.