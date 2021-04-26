شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: عناصر مرتبطة بالأنشطة المتطرفة لا تريد للسكة الحديد ولمصر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبعد التنسيق مع رئيس لجنة النقل النائب علاء عابد، للسماح له بإلقاء بيانا أمام المجلس لتوضيح الأمور فى خطة تطوير السكك الحديدية بعدما أصابها ما أصابها، بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة حتى وصلت حالتها سواء الوحدات المتحركة أو البينة الأساسية والعنصر لدرجة منخفضة جدا من الجودة والأمان والسلام.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، أن الإهمال السابق، أدى لتعطيل أكثر من 50% من جرارات السكك الحديدية، فضلا عن توقف نقل البضائع، وعدم وجود قطاعات غيار لها، حتى أن 3 الاف من عربات الركاب مر على أكثر من 50% منها نحو 40 عاما.

وتابع كامل الوزير، أن الإهمال تسبب فى تراكم الديون على الهيئة لصالح البنك المركزى وبنك الاستثمار القومى، والبترول، نحو 88 مليار جنيه مصرى، مشيرًا إلى انتشار الخردة فى الأحواش بواقع الالاف الاطنان، بقوله : " وكانت إذا بيعت فتكون فى مزادات وهيمة بتراب الفلوس".

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن ذلك يأتى فضلا عن حاجة العنصر البشرى إلى تأهيل علمى ونفسى وسلوكى ورفع المستوى الصحى والفنى والبدنى فضلا عن وجود عناصر مرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية التى لا تريد للسكك الحديد بل لمصر كلها الأمان والتنمية والسلام.