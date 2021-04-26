شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يطالب النواب بالالتزام بالوقت: جدول الأعمال مزدحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس بالالتزام بالوقت المحدد للحديث، قائلا: "جدول الأعمال مزدحم والوقت ضيق فى شهر رمضان المبارك فسوف ينقطع الميكرفون تلقائيا بعد انتهاء مدة التحدث وسوف انتقل إلى الزميل الذى يليه".

ونبه جبالى خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب على اعضاء مجلس النواب بالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وكافة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، مضيفا "الوباء اللعين فى تزايد وتصاعد فأرجو الالتزام والتباعد".

وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عاطف مغاورى وأكثر من عشر اعضاء المجلس بتعديل قانون التأمين الاجتماعى إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والصحة والتضامن.