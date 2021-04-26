شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان وزير النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يلقى وزير النقل بيانا اليوم أمام مجلس النواب عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.

كما يلقى الدكتور مصطفى كمال مدبولى رئيس الوزراء أمام الجلسة العامة ايضا، بيانا عن الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجمهورية مصر العربية اعتبارا من يوم الأحد لمدة ثلاثة أشهر.

ثم يقوم رئيس مجلس النواب، بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه، وبعد ذلك يعقد المجلس جلسة عامة أخرى لمناقشة تقرير اللجنة العامة، وتكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.