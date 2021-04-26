شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: مصر بذلت جهودا كبيرة فى إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة و متنوعة للحد من مخاطر فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم توفير اللقاحات بشكل حافز على العدالة الاجتماعية وترتيب أولويات المحتاجين أو الفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت مرثا محروس في تصريحات لها، أن التطعيم يطبق بأعلى كفاءة ممكنة، لكن مازال شبح المرض يهدد كافة المواطنين، والدولة بذلت جهودا كبيرة في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة كورونا ووضعت العديد من الخطط و الاستراتيجيات الشاملة التي مكنتها من التعامل السريع و الفعال مع الأزمة.

وناشدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان، المواطنين بالإقبال على تلقى اللقاح حفاظا على سلامتهم، وكذلك ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.