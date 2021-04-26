أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب.. وتنفيذ 139حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام عن ضبط 40 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وتحرير 1121 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 139 حكما قضائيا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.