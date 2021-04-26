بسبب لهو الأطفال.. إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، في مشاجرة بالعصي والشوم بين أبناء عمومة في قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بورود بلاغ من أهالي قرية دير الجنادلة، بنشوب مشاجرة بالعصي والشوم بين أبناء عمومة بالقرية ووقوع مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة وقعت بين أبناء عمومة بسبب خلاف على لهو الأطفال.

أسفرت المشاجرة عن إصابة "أبو الحمد. أ" 70 عامًا، و"حمدية. أ"54 عامًا، و"أبو الوفا. أحمد" 49 عامًا، و"علاء. أ"، 30 عامًا، و"يوسف.أ"، 16 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.