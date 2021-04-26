الهند / وفاة 25 مصابًا بكورونا في مستشفى بسبب نقص الأوكسجين

اسماعيل عبد الحي - أعلن أحد المستشفيات في العاصمة الهندية نيودلهي أن 25 مصابا بفيروس كورونا لقوا مصرعهم مساء أمس الجمعة، نتيجة لإضطرابات في إمدادات الأوكسجين.

وقال المدير الطبي لمستشفى "جايبور غولدن"، دي كي بالوجا في حديث لقناة NDTV، إن الحكومة وعدت بتزويد المستشفى بـ3.5 طنا من الأوكسجين، وكان من المقرر أن تصل هذه الشحنة في الساعة الخامسة من مساء أمس، لكنها لم تصل إلا في منتصف الليل تقريبا، وتسبب هذا التأخر في وفاة 25 مريضا.

وأشار المسؤول إلى أن 215 مصابا بـ"كوفيد-19" في حالة حرجة داخل المستشفى لا يزالون يحتاجون إلى الأكسجين.

وطلب المستشفى المساعدة من المحكمة العليا في العاصمة لضمان إستمرارية إمدادات الأوكسجين إليه، قائلا "نواجه في غضون الدقائق القادمة مأساة إنسانية كبيرة، وقد خسرنا 25 حياة، وإننا نختنق دون الأوكسجين".

ولفتت NDTV إلى أن هذا هو ثاني مستشفى في العاصمة وجه نداء إستغاثة بسبب نقص في الأوكسجين صباح اليوم السبت، حيث كان مستشفى "مولتشاند" الذي يستضيف أكثر من 135 مصابا بكورونا على أجهزة التنفس الإصطناعي قد طلب مساعدة من كبار المسؤولين في البلاد منهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ويأتي ذلك على خلفية تسجيل الهند زيادة غير مسبوقة جديدة على مستوى العالم في حصيلة الإصابات بكورونا، برصد السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية 346786 إصابة جديدة بالعدوى.

روسيا اليوم