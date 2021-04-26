إصابات عقب سقوط صاروخ على مكتب حكومي بأفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 16 مدنيا، معظمهم من الطلاب أصيبوا عقب سقوط صاروخ على مكتب حاكم إقليم كونار بشرق البلاد.

وقال حاكم الإقليم إقبال سعيد إن الصاروخ سقط على قاعة بمجمع الحاكم في عاصمة الإقليم أسد آباد، حيث كانت تقام مسابقة دينية بين الطلاب.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ووفقا للمسؤولين المحليين، كان هناك ما لايقل عن 300 من الطلبة والمنظمين في القاعة لحضور المسابقة عندما وقع الهجوم.

وكان ما لا يقل عن سبعة مدنيين قد قتلوا في هجوم جوي وقذف بالهاون للقوات الأمنية في إقليم وارداك بوسط البلاد أمس الأحد.