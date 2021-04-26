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الصين: إصابات كورونا الجديدة جميعها قادمة من الخارج

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 10:51
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.
وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90599 حالة، بينهم 311 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، أربعة منهم في حالة حرجة.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85652 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.
وتم أمس تسجيل 18 حالة إصابة جديدة من دون أعراض، جميعها قادمة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة. 
 

المصدر: وكالات

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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