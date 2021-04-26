ألمانيا تتعهد بتقديم الدعم للهند لمكافحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - في ضوء التدهور الحاد للوضع الوبائي في الهند، تعهد وزير الخارجية هايكو ماس للبلاد بالدعم والتضامن.

وقال ماس لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "داخل الحكومة الألمانية وفي المحادثات مع الشركات، نتخذ حالياً كافة الإجراءات الممكنة، حتى نتمكن من تقديم الدعم بأسرع ما يمكن، مثل توفير الأكسجين والأدوية".

وفرضت ألمانيا ودول أخرى قيوداً شديدة على قدوم مسافرين من الهند بسبب متغير فيروس كورونا هناك.

وقال ماس: "كان من الصواب أن نتحرك بسرعة لوقف دخول الطفرة الجديدة إلى ألمانيا"، مضيفا أنه

قدر الإمكان، من المهم الآن دعم الهند قدر الإمكان، مشيراً إلى أن الهند اضطلعت بدور محوري في المكافحة المشتركة ضد فيروس كورونا.

وتسجل الهند مستويات عالية من الإصابات الجديدة بكورونا منذ أيام.