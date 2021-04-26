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انفجار ضخم يهز صنعاء

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 11:10 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 26 - أبريل - 2021 11:51 صباحًا

انفجار

هز انفجار عنيف العاصمة اليمنية صنعاء سمع صداه في أرجاء المدينة فجر اليوم الاثنين، وسط تقارير تعزو الحادث إلى هجوم للتحالف العربي على مستودع أسلحة تابع لجماعة “أنصار الله”.

وذكرت مواقع إخبارية يمنية  نقلا عن مصادر محلية أن الانفجار الذي تبعته سلسلة انفجارات أخرى، وقع في مستودع يستخدمه الحوثيون كمخزن للأسلحة في حي الزريقي بين مدرسة الحرس ومدينة الثورة وسط صنعاء.

ولم ترد بعد أنباء عن عدد الضحايا أو حجم الأضرار، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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