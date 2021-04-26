شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة كورونا البرازيلية تنتشر على جزيرة مايوركا السياحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت جزر البليار معدلا منخفضا من إصابات كورونا على مدار سبعة أيام حيث بلغ 95ر32 إصابة. ولكن مايوركا التي تنتمي لمجموعة الجزر تلك ويعشقها السياح الأوروبيون تواجه الآن مشكلة مختلفة مع السلالة البرازيلية من فيروس كورونا أكثر قدر على نشر العدوى .

وأكد أنطونيو أوليفر ،رئيس علم الأحياء الدقيقة في مستشفى صن إسباسيس هوسبيتال في بالما، في منتصف أبريل، وصلت السلالة الجديدة من فيروس كورونا "بي 1" إلى مايوركا. وجرى اكتشاف التحور بعد فحص نتيجة إيجابية لاختبار "بي سي ار" ترجع إلى 29 مارس.

ومازال المسافرون من بعض الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا، يزورون الملاذ السياحي رغم إغلاق واسع النطاق عبر القارة للحد من الإصابات المتزايدة، ما يثير المخاوف من أن السلالة الجديدة قد تواصل انتشارها مع الزوار العائدين.