شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاتد .. 2048 إصابة جديدة بكورونا و 8 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الاثنين تسجيل 2048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن مركز إدارة الوضع الوبائي القول إن من بين الحالات الجديدة 10 حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 57 ألفاو508 حالات.

وأضافت السلطات أنه تم تسجيل ثمان حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 148 حالة.

وجرى تسجيل نصف حالات الوفاة بالفيروس في العاصمة بانكوك.