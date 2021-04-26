شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 145.84مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم-وكالات:

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 145.84 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و229 ألفاً و474 حالة وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الأحد، وذلك مقابل 13 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع من 14 إلى 18. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حالياً 90599 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 1305 وفيات بفيروس «كورونا» و32572 حالة إصابة جديدة، الأحد. ويبلغ إجمالي عدد الوفيات حالياً في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية 390797، في حين وصل عدد الإصابات إلى 14 مليوناً و 340787.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في ألمانيا زاد على 11907 حالات، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و299 ألفاً و325. وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 60 حالة، ليزيد الإجمالي إلى 81624.