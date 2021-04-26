شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإسباني يعتقل مغربياً قتل ستة من أفراد عائلته ذبحاً وحرقاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الإسبانية، الأحد، 25 إبريل/ نيسان، عن إلقاء القبض على مهاجر مغربي بعد مذكرة بحث دولية أصدرها المغرب، إثر اتهامه بقتل 6 أفرد من عائلته ذبحاً وحرقاً، في إطار التحقيقات لكشف جريمة قتل أسرة في حي الرحمة، بمدينة سلا.

وقالت الشرطة الإسبانية إن المشتبه فيه تم توقيفه في كاستيون، الجمعة، بعد تحديد مكانه. وذكرت أنه يعيش فيه مع زوجته وأطفاله منذ سنة 2002.

وقد وقعت أحداث الجريمة في فبراير/ شباط الماضي، على خلفية نزاع عائلي مع عدد من أفراد عائلته على أرض موروثة. وقد وجّه الرجل المحتجز تهديدات هاتفية لأخيه وأسرته، قائلاً إنه سيقتلهم في منازلهم ليلاً.

واستهدفت الجريمة ستة من أفراد العائلة الذين كانوا نياماً في منزلهم. وقد تعرضوا للطعن والحرق العمد، ما تسبب بوفاة الجميع .

وأعلنت التحقيقات مقتل شقيق المحتجز، وأخته، وأبنائهما، وحفيدين، ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات القضائية المعمول بها في هذه الحالات بالتنسيق مع السلطات الإسبانية.