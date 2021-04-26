شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بضغوط إصابات الهند وطوارئ اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، الاثنين على خلفية مخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند سيبدد الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ومع تغيير المستثمرين للمراكز قبيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي اعتبارا من مايو/ أيار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 65.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد ارتفاع 1.1 بالمئة يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.83 دولار للبرميل بعد صعود 1.2 بالمئة يوم الجمعة.

وعلى أساس أسبوعي، خسر الخامان القياسيان نحو 1% الأسبوع الماضي.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأساسية «تأثرت المعنويات في السوق بسبب المخاوف من أن زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في بعض البلدان، لاسيما الهند، ستقلص الطلب على الوقود».

حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جميع المواطنين على تلقي التطعيم وتوخي الحذر، قائلا أمس الأحد إن «عاصفة» الإصابات تهز البلاد، إذ سجلت البلاد رقما غير مسبوق جديدا لعدد الإصابات اليومية بكوفيد-19.

وفي اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط في العالم، بدأت حالة طوارئ ثالثة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين، مما يؤثر على قرابة ربع السكان في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتصدي لزيادة وتيرة الإصابات.

(رويترز)