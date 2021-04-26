شكرا لقرائتكم خبر عن جهة واحدة لها حق إصدار تراخيص مراكز تجميع الدم وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون عمليات الدم آلية إصدار تراخيص تشغيل مراكز تجميع بلازما الدم من جهة محددة ،حيث أكدت أن هيئة الدواء المصرية هي صاحبة الاختصاص في إصدار تراخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجميده قرارا من هيئة الدواء المصرية.

وفقا للقانون يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.