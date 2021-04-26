صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات بمحيط قطاع غزة.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

دوت صافرات الإنذار، فجر الإثنين، في مناطق جنوبي إسرائيل في ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق مساء الأحد، إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية سقطت في منطقة مفتوحة.

وأضاف أنه تم إطلاق قذيفة صاروخية أخرى سقطت داخل قطاع غزة.

والليلة كانت الأكثر هدوءا مقارنة مع اليومين الماضيين حيث تم إطلاق ما يزيد عن 40 قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

وبدأت الجهود المصرية والأممية للتهدئة تؤتي ثمارها مع إزالة الشرطة الإسرائيلية حواجز حديدية من ساحة باب العامود بالقدس الشرقية.

وكان وضع الحواجز بالتزامن مع اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على الفلسطينيين بالقدس الشرقية فجر مواجهات عنيفة بمدينة القدس وأماكن أخرى بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية.