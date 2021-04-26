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اليمن.. انفجارات بأحد أكبر مخازن سلاح الحوثي في صنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

ضربت سلسلة انفجارات ضخمة أحد أكبر مستودعات تخزين الأسلحة الحوثية وسط الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء ما أوقع قتلى وجرحى من المدنيين.

 

ووقعت الانفجارات، فجر الإثنين، في خط المطار جوار دوار "الجمنة" في حي الروضة السكني شمالي العاصمة المختطفة صنعاء داخل أحد أكبر مستودعات تخزين السلاح للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

 

وقال شهود عيان وفقا للعينن إن انفجارا ضرب مستودعا تتخذه مليشيا الحوثي مخزنا لـ"الأسلحة والقذائف الصاروخية" أعقبه سلسلة من الانفجارات العنيفة مع تطاير مكثف للشظايا بالأحياء السكنية المجاورة وتصاعد لأعمدة النيران.

 

وعثر على بقايا أسلحة كلاشنكوف في محيط مكان الانفجار ووصلت الشظايا المتطايرة إلى الخط الرئيسي المتجه إلى مطار صنعاء الدولي تزامنا مع تطاير مكثف لقذائف صاروخية بأحياء تكتظ بالسكان، وفقا لذات المصادر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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