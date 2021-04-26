شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم «أرض الرحل» يفوز بالأوسكار وأنتوني هوبكينز أفضل ممثل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - رويترز

فاز فيلم «أرض الرحل» (نوماد لاند) بجائزة «أوسكار» أفضل فيلم، وفازت نجمته فرانسيس مكدورماند بجائزة أفضل ممثلة، مساء الأحد، في ليلة شهدت العودة إلى بريق هوليوود بعد عزل عام طويل بسبب فيروس «كورونا». وفاز البريطاني أنتوني هوبكينز بجائزة أفضل ممثل لدوره في فيلم «الأب» (ذا فاذر) الذي جسد فيه شخصية رجل يصارع مرض الخرف. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تذهب الجائزة إلى الراحل تشادويك بوزمان لدوره في آخر أفلامه (مارينيز بلاك بوتوم).

وفازت كلوي تشاوي المولودة في الصين بجائزة أفضل مخرج عن فيلم «أرض الرحل» لتصبح أول امرأة آسيوية وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة أوسكار أفضل إخراج. ويحكي الفيلم قصة مجموعة من قاطني الشاحنات في أمريكا إبان فترة الركود يتنقلون من عمل إلى آخر في مساع صعبة لكسب العيش.

وحازت يون يوه-جونج (73 عاماً) جائزة أفضل ممثلة مساعدة لأدائها دور جدة مشاكسة في فيلم (ميناري) لتصبح أول ممثل أو ممثلة كورية جنوبية تفوز بالأوسكار.

كانت آخر نسخة شهدت فوز امرأة بجائزة الإخراج قبل 11 عاماً عندما حصلت كاثرين بيجلو على اللقب عن فيلم «ذا هارت لوكر» (خزانة الألم) الذي تناول حرب العراق.

وحصل البريطاني دانييل كالويا على جائزة أفضل ممثل مساعد لدوره في فيلم «يهوذا والمسيح الأسود» (جوداس آند ذا بلاك ميسايه).

وفرضت إجراءات التباعد الاجتماعي التغيير على الحفل مما أسفر عن نقله إلى محطة «يونيون» للقطارات في وسط مدينة لوس أنجلوس. وبعد إجراءات صارمة شملت فحوص الكشف عن فيروس «كورونا» جلس المرشحون والضيوف لتبادل الحديث، معظمهم بدون كمامات، في مقر الاحتفال الذي كان أشبه بالملهى.

واختير الفائزون في اقتراع سري شارك فيه أعضاء أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية البالغ عددهم تسعة آلاف.