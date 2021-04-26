متمردون يقتلون رئيس مخابرات "بابوا" الإندونيسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وكالة المخابرات الوطنية الإندونيسية، الإثنين، أن متمردين انفصاليين قتلوا رئيس فرعها في مقاطعة بابوا.

وقال المتحدث باسم الوكالة، واوان هاري بوروانتو، إن "البريجيدير جنرال جوستي بوتو داني كاريا تعرض لكمين من قبل المتمردين خلال زيارة لمنطقة بيوجا، الأحد، بعد مقتل مدنيين هناك في الآونة الأخيرة".



وأضاف في بيان: "رئيس فرع المخابرات الوطنية في بابوا تعرض لإطلاق النار وقُتل كبطل".

كان داني كاريا قد توجه إلى بيوجا لتقييم الوضع الأمني ​​بعد مقتل أربعة مدنيين هناك الشهر الجاري.

وأعلن "جيش التحرير الوطني" لبابوا الغربية، الجناح العسكري للحركات الانفصالية، مسؤوليته عن عمليات القتل، قائلا إن الضحايا "كانوا جواسيس للجيش الإندونيسي".



ولطالما كانت بابوا مسرحا لتمرد انفصالي منذ ستينيات القرن الماضي، لكن الاشتباكات الدامية بين المتمردين وقوات الأمن الحكومية شهدت تصاعدا خلال السنوات العديدة الماضية.