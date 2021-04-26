الهند تسجل نحو 353 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت الهند، الإثنين، نحو 353 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة للإصابات اليومية على مستوى العالم منذ بدء الجائحة.



وأمس الأحد، سجلت الهند 349 ألفا و691 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

الأزمة في الهند دفعت عدة دول وعلى رأسها الإمارات بإعلان التضامن الكامل مع نيودلهي في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وأضاءت دولة الإمارات، الأحد، أبرز معالمها العمرانية بعلم جمهورية الهند الصديقة تضامناً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الهند في ظل ارتفاع حالات الإصابات والوفيات المسجلة يوميا.

وحذر مسؤولون هنديون في شمال وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، من أن معظم المستشفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه خطر نفاد الأكسجين.

والجمعة، وصف مايك رايان، مدير إدارة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الحد من انتشار المرض في الهند بأنه "مهمة صعبة للغاية".

وقال إن على الهند أن تفرض قيودا على الحركة والاختلاط لتقليص الارتفاع الحاد في حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "علينا أن نقلص الاختلاط بكل ما في وسعنا لخفض العدوى. الحكومة الهندية تدرس القيام بذلك".

وتضغط الجائحة على نظام الرعاية الصحية بالهند الذي بات على شفا الانهيار، وتسجل المستشفيات وفيات بسبب نقص الأكسجين الطبي.