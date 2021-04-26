شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة عدم الالتزام بالرعاية الطبية للمشاركين فى قانون البحوث الإكلينكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون البحوث الطبية الإكلينكية الصادر برقم 214 لسنة 2020 عقوبة تترواح بين عشرة آلاف، و50 ألف جنيه للباحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين وذلك خلال فترة البحث وبعده.

كما أن القانون ضاعف العقوبة حالة أن ترتب عليها آثار جانبية على المبحوث وقد تصل العقوبة على 500 ألف جنيها مع الحبس إذا ما نشأ عنها آثار جانبية على المبحوث.

ونصت المادة رقم 29 من قانون البحوث الطبية الإكلينكية على :"يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبى ،فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة آثار جانبية على المبحوث ، فيضاعف الحدان الأدنى والأقصى المقرران فى الفقرة السابقة .

أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم ".