رئيسة المفوضية الأوروبية تمنح الأمريكيين أملا في القيام برحلات صيفية إلى أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين يوم الأحد إن الأمريكيين الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا سيكون بمقدورهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.

وتابعت فون دير لاين في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستقبل "دون قيد أو شرط" دخول كل أولئك الذين تلقوا جرعات التطعيم التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة المنظمة داخل التكتل، وكالة الأدوية الأوروبية (إيما).

وقالت: "الأمريكيون، وفقا لما هو واضح، يستخدمون اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية".

وأضافت أن "هذا سيسمح بحرية الحركة والسفر إلى الاتحاد الأوروبي".

لكنها لم تذكر تفاصيل دقيقة عن موعد وكيفية استئناف السفر السياحي، قائلة إن ذلك سيعتمد على الوضع الوبائي.

وأوضحت "لكن الوضع يتحسن في الولايات المتحدة، كما نأمل أن يتحسن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي."

ويبحث أعضاء الاتحاد الأوروبي حاليًا إمكانية إدخال جواز سفر لقاح على مستوى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى معايير فتح دوله أمام السياحة.