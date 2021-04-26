اليمن.. بن بريك يرحب بمبادرة منظمة أصدقاء الجنوب العربي في البرلمان البريطاني

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

أرسل اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي رسالة إلى الدكتور عبدالجليل شائف رئيس منظمة اصدقاء الجنوب العربي في البرلمان البريطاني ، مثنيا على جهودهم في دعم القضية الجنوبية ومطالب شعبنا الجنوبي .



ورحب اللواء بن بريك بالمبادرة التي اطلقوها ، مشيرا بأنها تعتبر خارطة الطريق لحل القضية اليمنية في إنهاء الحرب وتحقيق الهدف السامي لفك الارتباط .

نص الرسالة : الاخ الدكتور عبدالجليل شائف رئيس منظمة اصدقاء الجنوب العربي في البرلمان البريطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… بعد التحية : في البدء أود أن أثني على جهودكم في دعم القضية الجنوبية ومطالب شعبنا الجنوبي في نيل حقوقهم السيادية لفك الارتباط من الوحدة التي تم التوقيع عليها في عام 1990م من القرن السابق. ونعبر لكم هنا عن ترحيبنا بالمبادرة التي اطلقتموها وهي تعتبر خارطة الطريق لحل القضية اليمنية في إنهاء الحرب وتحقيق الهدف السامي لفك الارتباط. ‏كما نشكر جهودكم وتعاطفكم مع الشعب الجنوبي لإزاحة كل معاناته في الحرية والحياة والاستبداد الطائفي العنصري. ولكم منا خالص التحية والود.. أخوكم اللواء ركن / أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ، محافظ محافظة حضرموت السابق