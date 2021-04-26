شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 11 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 90599 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الاثنين، إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، وذلك مقابل 13 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع من 14 إلى 18.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90599، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.