موسم السياحة التركية.. 1% إشغال ودعم الدولة للعاملين بالمجال «أكذوبة»

بدأ موسم السياحة التركية في منطقة «سيدا» الواقعة في مانافجات بمحافظة أنطاليا، والتي تستقطب ملايين الزائرين كل عام، بصورة مخيبة لآمال العاملين بذلك القطاع، حيث لم يزد عدد الزوار عن 1% بالنسبة لما تشهده المدينة كل عام.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «ميزوبوتاميا»، فقد واجهت المنطقة السياحية سيدا التابعة لمقاطعة مانافجات بمحافظة أنطاليا، العديد من المشاكل إثر تدهور السياحة بها. بينما في عام 2019، أعلنت الإدارة المدنية لمطار أنطاليا، عن وصول 14 مليوناً و90 سائحاً في الفترة من يناير إلى نوفمبر، وجاء معظم السياح في تلك الفترة من روسيا وألمانيا وإنجلترا والدول الاسكندنافية إلى المدينة.

وقال أحد التجار، يدعى أكاي أكسوي، إن الدول الأوروبية تدفع مبلغًا معينًا للمواطنين، لكن هذا لا يتم في تركيا. فقبل شهر، قيل إن الذين لم يعملوا في مجال السياحة سيحصلون على 1500 ليرة تركية، لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل