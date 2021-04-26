شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية.. تعرف على أضرار الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آثار سلبية عديدة تسببها الزيادة السكانية في مصر على المواطن وتؤثر بشكل كبيرة قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ مما يتسبب في الأثار السلبية الاقتصادية والتي تتمثل كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات :-

زيادة الاستهلاك لدى الأفراد

زيادة نفقات الدولة على الخدمات

انتشار ظاهرة البطالة

الانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص

ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية

انهيار المرافق العامة.

اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة

تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.

زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن.

صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة

الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين.

صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة

مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.