شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة في الهند.. تكدّس جثث ضحايا كورونا في المقابر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعاني المؤسسة الصحية في الهند من كارثة حقيقية بعد تزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن المقابر في الهند أصبحت عاجزة عن استيعاب جثث الموتى بعد الارتفاع الكبير بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن مساحات المقابر في العاصمة الهندية نيودلهي بدأت بالنفاد، والمحارق الجنائزية المتوهجة تضيء سماء الليل في مدن أخرى تضررت بشدة.

وأضافت أنه في وسط مدينة بوبال، زادت بعض محارق الجثث من قدرتها الاستيعابية من العشرات إلى أكثر من 50 جثة مع ذلك، يقول المسؤولون، لا تزال هناك ساعات انتظار طويلة.

بينما قال حفار القبور في أكبر مقبرة إسلامية في نيودلهي محمد شميم، إنه تم دفن 1000 شخص خلال الوباء، مضيفا أن “المزيد من الجثث تصل الآن مقارنة بالعام الماضي”.