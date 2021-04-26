شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تلقيه اللقاح.. رئيس بيرو السابق يعلن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب رئيس بيرو السابق مارتن فيزكارا بكوفيد19-، وذلك على الرغم من حصوله المبكر على التطعيم، حيث أشار عبر تويتر قائلا: "على الرغم من الحرص اللازم لتجنب جلب الفيروس إلى المنزل، فقد ثبت إصابتي وزوجتي بكوفيد19- وأعراضه، عائلتي تتخذ تدابير العزل اللازمة. علينا ألا نتوانى عن حذرنا".

ومُنع "فيزكارا" في وقت سابق من هذا الشهر من تولي أي منصب عام لمدة عشر سنوات، لأنه حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا العام الماضي قبل أن يصبح مستحقا لذلك.

وفرض الكونجرس في بيرو حظرا على "فيزكارا"، الذي قاد البلاد خلال الفترة من 2018 إلى 2020، بعد أن تلقى تطعيم فيروس كورونا نهاية العام الماضي، من انتاج الشركة الصينية سينوفارم.