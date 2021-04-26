من التقليص للإغلاق.. إسرائيل ترد على "صواريخ حماس" بمنع الصيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إغلاق المنطقة البحرية لغزة بالكامل، ردا على إطلاق قذائف صاروخية مجددا من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر: "إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة كليًا ردًا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الليلة".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”:إنه "في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان عن تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع غزة من 15 ميلًا بحريًا الى 9 ميلًا".



وأضاف: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وتداعيات أعمال العنف المرتكبة ضد الإسرائيليين".



ودوت صافرات الإنذار، فجر الإثنين، في مناطق جنوبي إسرائيل.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية فإن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة "نير عام" بغلاف غزة إثر إطلاق قذائف صاروخية.

ومساء الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية سقطت في منطقة مفتوحة.



وأضاف أنه تم إطلاق قذيفة صاروخية أخرى سقطت داخل قطاع غزة.

ورغم ذلك فالليلة كانت الأكثر هدوءا مقارنة مع اليومين الماضيين حيث تم إطلاق ما يزيد على 40 قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

وبدأت الجهود المصرية والأممية للتهدئة تؤتي ثمارها مع إزالة الشرطة الإسرائيلية حواجز حديدية من ساحة باب العامود بالقدس الشرقية.

وكان وضع الحواجز بالتزامن مع اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على الفلسطينيين بالقدس الشرقية فجر مواجهات عنيفة بمدينة القدس وأماكن أخرى بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية.