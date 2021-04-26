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مستوى قياسي جديد لعدد وفيات كورونا اليومية في كولومبيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا عبر تويتر إنه تم تسجيل ما يصل إلى 465 حالة وفاة بفيروس في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو مستوى قياسي جديد للوفيات اليومية .

وجاء في التغريدة:"أنه تم تسجيل ما يصل إلى 14547 حالة شفاء، و17190 حالة جديدة مؤكدة و 465 حالة وفاة في 25 أبريل. وبلغ إجمالي حالات الشفاء 2 مليون و 588 الفا و 204 حالات، وإجمالي الاصابات 2 مليون و 774 ألفا و 464 شخصا، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 71 ألفا و 351 حالة".

يشار إلى أن كولومبيا سجلت أول اصابة بكورونا في 6 مارس 2020.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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