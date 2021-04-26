غلق ٩ مقاهي وتحرير ٦١ محضرا بسبب كورونا بدمياط.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدات المحلية بدمياط ورأس البر وكفر سعد وكفر البطيخ، حملات مكثفة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى.

وأسفرت الحملات المُنفذة، عن تحرير ٦١ محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فوريةقدرها ٥٠ جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع ٩ مقاهي تقدم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما جرى غلق ورشة نجارة بكفر البطيخ لمخالفة مواعيد الغلق ومركز رياضى بدمياط، بالإضافة إلى مصادرة ٥٤ شيشة.