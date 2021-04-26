شكرا لقرائتكم خبر عن حالة واحدة يجوز فيها غلق باب المناقشة بمجلس الشيوخ وفق الائحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بإمكانية غلق باب المناقشة لموضوع بعينه حال رؤية بعض من أعضاء المجلس أن الموضوع قد استوفى بحثه وذلك بناء على طلب كتابى موقع من عشرين عضوا على الأقل.

ونصت المادة رقم 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجوز لرئيس الجلسة أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه ، أو بناءً على طلب كتابى موقع من عشرين عضوًا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة ،ولا يؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه .

وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى ، وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام ،ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشـة ، أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين .