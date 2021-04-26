شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات المتقاعدين تتواصل في إيران ووفيات كورونا تتزايد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل احتجاجات المتقاعدين في إيران في عدة مدن، وقالت المعارضة الإيرانية في رسالة أرسلت أمس لـ ”الخليج 365”: إن متقاعدي الضمان الاجتماعي نظموا تجمعات احتجاجية على مستوى البلاد بناءً على دعوة سابقة. كما نظم المتقاعدون وقفات احتجاجية في مدن مختلفة، بما في ذلك كرمانشاه وكرج وبروجرد وقزوين وأراك واردبيل وطهران وغيرها، لمتابعة مطالبهم، وقالت المعارضة إن المحتجين رفعوا لافتات تؤكد أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى حصولهم على حقوقهم كما رددوا شعارات كـ(لا نريد مسؤولين غير لائقين) و(المصروفات بالدولار وحقوقنا بالريال) و(إذا نقصت حالة اختلاس، فستحل مشكلتنا) و(سمعنا الكثير من الأكاذيب، لم نعُد نصوّت).. (لم نعد نصوت - لم نرَ عدالة) و(المتقاعد مظلوم - ومحروم من حقوقه) و(طلب المتقاعد - الراتب حسب التضخم) و(لا برلمان ولا حكومة - تهتم بالأمة).

وفي الوقت نفسه يتفاقم الوضع الصحي في إيران مع تزايد وفيات كورونا، فقد أعلنت السلطات الإيرانية، أول أمس، أن نسبة الوفيات ارتفعت 48% وأن المستشفيات في حالة حرجة بحسب ما أفاد، فإن المستشفيات في بعض المدن الإيرانية تدهور وضع رعاية مرضى كورونا.

وقال حميد عمادي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الخميني، في طهران إن حالة المستشفى تتدهور وإن أكثر من 20 جناحًا قد تم تحويلها الآن إلى أجنحة لكورونا.

وفي إشارة إلى تراكم مرضى كورونا في هذا المستشفى، قال عمادي: «قبل بضعة أشهر كنا نعالج مرضى كورونا بسهولة، لكن نفس المرضى يموتون الآن بسبب الاكتظاظ وقلة الأسرّة».

وقال كيانوش جهان بور، المسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، لوكالة أنباء «إرنا»، أمس: «لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بهذه السلالة في البلاد حتى الآن، لكن يتعين علينا انتظار ذلك».

كما قال علي رضا رئيسي، مساعد وزير الصحة، لنادي الصحافيين الشباب: «علينا التخلص من فكرة أن الفيروس الهندي لن يدخل البلاد».

وفي إشارة إلى الموجة الحالية من تفشي كورونا في إيران، قال رئيسي: «إذا أضيفت السلالة الهندية من فيروس كورونا إلى هذه الذروة، فستكون عاقبتنا مثل الهند».

وفي الأثناء، طالب محافظ كرمان، علي زيني وند، السبت، مسؤولي المحافظة بأخذ مراقبة تفشي فيروس كورونا على محمل الجد، قائلًا إن «وصول سلالة كورونا الهندية إلى البلاد والمحافظة أمر مؤكد».

من ناحية أخرى، قال مسؤولون إيرانيون إن الرحلات الجوية من الهند وباكستان تم تعليقها منذ الساعات الأولى من أمس، وتم الإعلان عن إجراءات على الحدود البحرية والبرية الإيرانية لمنع دخول فيروس كورونا المتحور في الهند. لكن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن إهمال في تطبيق الإرشادات الصحية على حدود إيران.